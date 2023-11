مخيم جباليا.. قصف إسرائيلي على أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة

بين أبٍ مكلوم يبحث عن أملٍ مفقود يحيي أولادَه الثلاثة من تحت الأنقاض، وسيدة ترفع يديها إلى السماء وتبتهل بالدعاء أملا بالعثور على أحياء، هكذا كان حال سكان مخيم جباليا في شمال غزة بعد قصف إسرائيلي.يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط

