مخيم جنين.. دمار وشهداء بعملية عسكرية إسرائيلية (تقرير ميداني)

تحوّل مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر الاثنين، إلى ساحة معركة جراء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد الفلسطينيين، مستخدما مدرعات وجرافات وطائرات مسيرة.

الشاب قصي أبو علي (32 عاما)، قال للأناضول إنه"عند الساعة الثالثة فجرا اقتحمت قوات الاحتلال العمارة السكنية، وبعد تفتيش وتدمير انسحبت منها لتقوم بتفجير محلات تجارية في الطابق الأرضي".ولفت إلى أن"الجيش الإسرائيلي طلب من السكان إفراغ العمارة"، فيما لم يُعرف بعد سبب تفجير المحال التجارية، بحسب أبو علي.

وأضافت:"تم قصف مواقع في المخيم قرب منزلي، ما أدى لوقوع أضرار في المنازل والمسجد"، مبينة أن"شقيقتها أصيبت بجروح ونقلت على إثرها إلى المستشفى".وسام أبو بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، وصف ما جرى في جنين بـ"المعركة". headtopics.com

وأضاف:"منهم من وصل شهيدا، والبعض استشهد بعد 3 ساعات من الإصابة"، وأشار إلى أن"13 إصابة وصلت المستشفيات، منها اثنتان خطيرة". وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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