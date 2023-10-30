مخيم 'جرش' بالأردن.. نموذج مأساوي لتهجير الفلسطينيين

- الأناضول زارت المخيم والتقت عددا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قالوا:- الولايات المتحدة هي سبب كل ما يحدث، وهي رأس الأفعى، ولولاهم لما بقيت إسرائيل- نرفض التهجير شكلا ومضمونا، نحن متشبثون بأرضنا حتى الممات، وندعم موقف الأردن الرسمي برفض التهجير

عبرات تسبق الكلمات، لا يتوقفون عن الدعاء ليل نهار بألا يتكرر مشهد لا يفارقهم رغم مرور عقود طويلة عليه، فوجودهم داخل المخيم يعيد إلى أذهانهم ما تعرضوا له عامي 1948 و1967 حينما أرغموا على مغادرة أراضيهم تحت وطأة تلك الحروب.

أوامر الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بالرحيل إلى الجنوب لاقت أيضا رفضا عربيا ودوليا واسعا، مقابل ضوء أمريكي أخضر للتنفيذ.مراسل الأناضول زار مخيم"جرش" بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن (حكومية) والسلطات المختصة، واطلع على واقع الألم الذي يعيشه صغيرهم قبل كبيرهم، إثر ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر إسرائيلية يومية، فرضت عليهم استعادة تاريخ مأساة فلسطينية ما زالت تتجدد. headtopics.com

وتابع:"الغالبية العظمى من عائلات المخيم لهم أقارب من الدرجة الأولى في قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي، والكثير منهم فقد قريبا له، ومنذ بداية الأحداث الأخيرة والمخيم يشهد بشكل يومي وقفات تضامن مع القطاع".

"الله يحميهم".. دعت أم محمد لأهل غزة بذلك وعادت بالبكاء مجدداً، ليتبين بأن ابنتها ذهبت إلى القطاع زائرة قبل بدء الحرب، تاركة أولادها الأيتام وعددهم 7 داخل المخيم، لتعيش هي الأخرى مصيراً مجهولاً، فإما العودة إلى أولادها، أو تقضي بإحدى الهجمات الإسرائيلية. headtopics.com

سليمان عبد الفتاح (80 عاما)، كرر مقولة أم محمد:"الموت ولا المذلة"، مستنكرا بالقول:"هل سنهاجر 100 مرة"، في إشارة إلى احتمالية تهجير أبناء قطاع غزة. وبرسالة تنمّ عن عمق المصاب والألم الذي يعيشونه نتيجة التهجير، قال عبدالفتاح موجها حديثه لأهل غزة:"موتوا في القطاع ولا تخرجوا".محمد جعفر أبو أسامة (75 عاما)، الذي يصفه سكان المخيم بأنه"المختار"، اتضح من حديثه للأناضول أنه"سياسي محنك" لاطلاعه التام على مجريات الأحداث.

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