مخزونات النفط الأمريكية ترتفع إلى 421.9 مليون برميل الأسبوع الماضي

وصعدت مخزونات الخام 774 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 1.3 مليون. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 272 ألف برميل في الأسبوع الماضي.وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 0.1 مليون برميل إلى 223.5 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بانخفاض 0.8 مليون. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلصت 0.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 111.3 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 1.5 مليون.

