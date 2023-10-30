مخاوف بريطانية من أعمال 'إرهابية' بسبب الحرب في غزة

وزيرة الداخلية البريطانية تلتقي بقيادات أمنية لبحث حجم المخاوف الأمنية جراء الحرب على قطاع غزة.. (الأناضول)

تعقد الحكومة البريطانية اليوم الإثنين اجتماعا طارئا للجنة كوبرا وسط مخاوف من أن الصراع بين إسرائيل وغزة أثار احتمال وقوع حادث إرهابي محلي. وذكرت صحيفة"الغارديان" التي أوردت الخبر، أن وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، ستلتقي بمسؤولي الأمن القومي والشرطة في مقر الحكومة لتقييم المخاطر الأمنية في ظلوترأس أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، اجتماع كوبرا يوم الخميس مع شخصيات من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب مجلس الوزراء لمناقشة إيصال المساعدات إلى غزة.

ونقلت"الغارديان" عن مصادر حكومية قولها إن اجتماع كبار الوزراء والمسؤولين اليوم سيكون الأول الذي يناقش على وجه التحديد أي تهديد إرهابي محتمل. ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن رفع المستوى من قبل اللجنة، على اعتبار أن هذا قرار يعود إلى المركز المشترك لتحليل الإرهاب.ووفق"الغارديان" فقد كتبت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان سابقًا إلى ضباط الشرطة تحثهم على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصلبان المعقوفة لمضايقة أو ترهيب الشعب اليهودي. headtopics.com

وفي تصريحات أثارت قلق محامي حقوق الإنسان وقوات الشرطة، كتبت:"أود أن أشجع الشرطة على النظر فيما إذا كانت الهتافات مثل:"من النهر إلى البحر،وتشهد مختلف المدن البريطانية حراكا شعبيا متصاعدا بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي. وقد شهدت العاصمة لندن أكبر المظاهرات الرافضة للعدوان على غزة أول أمس السبت..

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. وفي الضفة الغربية قتل 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية. headtopics.com

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