مخالفات السوق المالية .. حماية من يطلقون الصافرات

لذا تم تخصيص فصل كامل في نظام السوق المالية معني بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، إلى جانب فصل آخر خاص بالعقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات، ومن ثم قبل عامين صدرت لائحة الإبلاغ عن مخالفات السوق المالية كوسيلة لحث المهتمين والمطلعين والمتداولين على الإبلاغ عن أي حالات يرون أنها تخالف أنظمة السوق المالية، والحصول على مكافآت مالية مقابل قيامهم بذلك.

التجارب الدولية أثبتت أن الاستعانة بجهود عامة المهتمين والمعنيين تعد من أفضل الطرق للتعامل مع تلك التجاوزات التي تحدث، سواء من خلال التداول والتلاعب بالأسعار، أو عن طريق التسلح بمعلومات داخلية والاستفادة منها في تحقيق أرباح غير مستحقة، أو قيام بعض الشركات بالتلاعب بالقوائم المالية من أجل تضليل المستثمرين وإخفاء قصور الإدارات التنفيذية وإخفاقاتها. منذ إطلاق برنامج الإبلاغ عن المخالفات في 2012 تم منح 1.

الطريقة التي أقرتها هيئة السوق المالية السعودية شبيهة إلى حد كبير بالآلية المتبعة من قبل هيئة الأوراق والأسواق الأمريكية، لذا نقوم هنا باستعراض التجربة الأمريكية من باب المقارنة والاستفادة من الطرق والحلول المتبعة للتشجيع على الإبلاغ والحد من التجاوزات التي تقع بين الحين والآخر. أول ما يلفت النظر في التجربة الأمريكية أن هناك مكتبا خاصا بالبلاغات اسمه مكتب مطلقي الصافرات، له نشاطات ملحوظة ويقوم بنشر أخبار تتعلق بالبلاغات والمكافآت التي يقوم المكتب بدفعها للمبلغين. headtopics.com

هناك جانب آخر لعملية الإبلاغ، وهو حماية المبلغين من أي مضايقات أو انتقام قد يتعرضون له عندما يقومون بالإبلاغ عن المخالفات، وتحديدا هناك ضوابط في القانون الأمريكي تلزم الشركات بتضمين عقود الموظفين عبارات واضحة تؤكد حرية الموظف في الإبلاغ عن التجاوزات وعدم التعرض له بسوء، فيستطيع الاستمرار في مزاولة عمله دون أي مضايقات.

في اللائحة السعودية هناك مادة خاصة بحماية المبلغين، تشترط على جميع الجهات العاملة في السوق، كمركزي المقاصة والإيداع والشركات المدرجة، وضع سياسة داخلية تعتمد من مجلس الإدارة تتضمن حماية المبلغين وعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق العاملين، ولا المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية، ولا نعلم مدى الالتزام بذلك، وهل تقوم الهيئة بالتحقق من وجود تلك السياسة لدى تلك الجهات. headtopics.com

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