محكمة الاستئناف في تونس تنظر في حكم ضد الغنوشي في غيابه

تواصل الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشدويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني اتهم الغنوشي بتمجيد الارهاب والاشادة به وذلك على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوبوللإشارة فإن الغنوشي حوكم ابتدائيا من أجل هذه القضية بالسجن لمدّة سنة ليتولى محاموه الطعن بالاستئناف ضد الحكم المشار اليه.

وكان لافتا للانتباه أن صفحة راشد الغنوشي على"الفيسبوك" التي لا تزال مفعلة، وتنشر تدوينات يومية للشيخ راشد أغلبها يتعلق بفلسطين وبالحرب التي تخوضها قوات الاحتلال ضد غزة، لم تشر إلى هذا الخبر الذي أوردته إذاعة محلية اليوم.وأكد شعيبي، أن الوضع القانوني لرئيس حركة النهضة مازال على حاله، وأنه لا يوجد ما يؤشر إلى أن السلطة في وارد مراجعة موقفه إزاءه..

وأضاف:"لكن من الناحية القانونية لا توجد أي مؤشرات على امكانية تراجع السلطات باتجاه المصالحة بل هناك أوامر بالإيقاف على ذمة عدة قضايا". وعما إذا كان التلاقي بين التونسيين جميعا في الحكم والمعارضة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في العلاقات السياسية الداخلية، قال شعيبي:"للأسف التصعيد من طرف السلطة لا يزال هو العنوان، بدليل توجهها إلى مراجعة توظيف نحو 300 ألف موظف انخرطوا في مؤسسات الدولة بعد الثورة، ومع ذلك نعتقد جميعا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد إلا من خلال الحل السياسي"، وفق تعبيره. headtopics.com

وأواخر أيار / مايو الماضي قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. ونقلت يومها الأناضول عن المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو، قوله: إن"الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".

وذكر أن"القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين". headtopics.com

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