محتجون يقتحمون مطارا في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشر عبر تلغرام في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يظهر محتجون على مدرج مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسيةوأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي راح ضحيتها الآلاف من الجانبين، ما دفع إسرائيل إلى مناشدة روسيا حماية رعاياها.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان أن تسعة عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع المقتحمين، أدخل اثنان منهم إلى المستشفى. وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية"حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم".واقتحم المحتجون محطة الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف"الله أكبر"، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الروسية

صورة مأخوذة من شريط فيديو نشر عبر محطة @اسكراسول عبر تلغرام في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تظهر متظاهرين على مدرج مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسيةوبحسب موقع"فلايت رادار" المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة آتية من تل أبيب لشركة الطيران الروسية"ريد وينغز" الأحد عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في مطار محج قلعة. headtopics.com

وقالت وسيلة"سوتا" الإعلامية إن رجالا تجمعوا أولا أمام المطار للتحقق من جوازات سفر الخارجين منه بحثا عن مواطنين إسرائيليين. وأظهرت أشرطة فيديو بثت عبر تلغرام رجالا آخرين يقتحمون حواجز ويفتشون داخل السيارات ويقتحمون أبوابا داخل المطار فضلا عن رجل يقف على جناح طائرة تابعة لشركة"ريد وينغز" ويقترب من نوافذها.وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف صباح الاثنين من دون تقديم أدلة، إن هذه الاضطرابات نظمت انطلاقا من أوكرانيا.

وأوضح لصحافيين في تصريحات أوردتها وكالة"ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن"مدبري هذا التحرك بطبيعة الحال هم اعداؤنا الذين نظموا هذه التحركات من أراضي اوكرانيا".وكانت هذه القناة التي يتابعها نحو 60 ألف شخص نقلت نداء للتجمع في مطار محج قلعة مساء الأحد يهدف إلى منع وصول ركاب"غير مرغوب فيهم" في رحلة"ريد وينغز" الآتية من تل أبيب. headtopics.com

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