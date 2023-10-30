محافظ الخرج يستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بحضور مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تخدم تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، وتلبية الاحتياجات كافة.

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