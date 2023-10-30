محافظ جدة يعزي أسرتي العمودي والجوهري في فقيدهما

واسى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي أسرتي العمودي والجوهري في فقيدهما الشاب محمد عمر محمد عبود العمودي، الذي وافته المنية إثر حادثة مرورية الخميس الماضي، وصلي عليه أمس الأول (الأحد) بمسجد الجفالي، ودفن في مقبرة أمنا حواء.

واسى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي أسرتي العمودي والجوهري في فقيدهما الشاب محمد عمر محمد عبود العمودي، الذي وافته المنية إثر حادثة مرورية الخميس الماضي، وصلي عليه أمس الأول (الأحد) بمسجد الجفالي، ودفن في مقبرة أمنا حواء.

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