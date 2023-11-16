محاضرات لبورخيس عن صنعة الشعر

لبورخيس محاضرات ست عن الشِعر، ألقاها في جامعة هارفارد عام 1967، ظَلّت مجهولةً أو منسيةً لمدةٍ طويلةٍ، يُظلِلها عنوانٌ كبيرٌ هو (صنعة الشعر)، وهذا العنوان ليس غريبًا في التاريخ العربي القديم؛ حيث أصدرت دار الغرب الإسلامي، كتابًا في التسعينيات الميلادية عنوانه: (صنعة الشعر)؛ ينسِبه مُحقِقُه لأبي سعيد السيرافي

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MAKKAHNP: بين أوكرانيا وغزة.. ضاعت لحانا!!تابعت في الآونة الأخيرة الكثير من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إرهاصات نقاش أوروبي - أمريكي...

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DW_ARABİC: ظاهرة هاري كين .. لماذا لا يتوقف عن التسجيل؟منذ انتقاله إلى الدوري الألماني لا يتوقف قائد المنتخب الإنكليزي عن التهديف. حصيلة كبيرة رغم أن الدوري لم يبلغ نهاية مرحلة الذهاب بعد. ولماذا يثير تألق كين سخط نجوم كبار في مانشستر يونايتد؟

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BBCARABİC: لماذا تتصدر إيران المشهد عند الحديث عن حرب غزة؟لماذا تذكر وسائل الإعلام الرئيسية والاجتماعية اسم إيران إلى جانب حماس عند الحديث عن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهل يمكن أن تتدخل إيران في الحرب الدائرة؟

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ALEQTİSADİAH: أعوام من التيه .. «أديداس» تبحث عن هويتها الإبداعيةعندما انفصلت أديداس عن كانيي ويست العام الماضي، تركت أمام ملايين من أحذية ييزي غير المبيعة، وثقبا في هويتها. أصبحت شركة الأحذية والملابس الرياضية الألمانية عالقة في شخصية ويست المتقلبة وعلامته التجارية الجذابة. 'أديداس' تتعافى، كما أظهرت نتائجها الأسبوع الماضي.

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BBCARABİC: حرب غزة: لماذا تختلف عن غيرها من الحروب السابقة؟تختلف هذه الحرب عن الحروب الأخرى لأنها تأتي في وقت تتداعى فيه خطوط الصدع التي تقسم الشرق الأوسط، والتي كانت على مدى عقدين من الزمن بين أصدقاء وحلفاء إيران، وأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة.

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