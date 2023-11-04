مجموعة stc تحصد جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط

نظير جهودها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة حصدت مجموعة stc، ممكِّن التحول الرقمي، جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط تقديرًا لجهود الاستدامة النموذجية التي تبذلها المجموعة في تقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الممارسات المستدامة في 4 مجالات متعلقة بـ(المناخ والمجتمع والرقمنة ومستقبل العمل).

واستلم الجائزة نائب الرئيس لقطاع العلاقات المؤسساتية بمجموعة stc، محمد بن راشد أباالخيل، وذلك على هامش قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023، الذي عُقد في أبو ظبي أوائل نوفمبر الجاري

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OKAZ_ONLİNE: فوربس: مجموعة stc قائد الاستدامة الأول في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسطحصدت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط؛ تقديراً لجهود الاستدامة النموذجية التي تبذلها المجموعة في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة في 4 مجالات متعلقة

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TWASULNEWS: مجموعة stc ومايكروسوفت يطلقان قدرات الابتكار في التحوّل الرقميصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة ل أخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي وال أخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

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