مجموعة stc تتعاون مع مايكروسوفت لإطلاق قدرات الابتكار في مجال التحوّل الرقمي ضمن قطاع الأعمال

وتسعى الشراكة إلى المضي قدماً نحو توفير تجارب رقمية بمعايير عالمية، وذلك من خلال توحيد الجهود والخبرات لتطوير وإطلاق أحدث التقنيات المتقدمة. .كما ستشكل هذه الشراكة الجديدة قوة دافعة للابتكار لتمكين عمليات التحول في مختلف الصناعات الصادرة من المملكة إلى العالم. .من جهته، قال رالف هوبتر، رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: 'مع انطلاقتنا في هذه المسيرة التحولية مع مجموعة stc، نجدد التزامنا بتحفيز الابتكار وتسريع التقدم الرقمي'. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: هل يعلن أمين عام حزب الله اللبناني حربا شاملة على إسرائيل؟في ظل المعارك الضارية التي يخوضها مقاتلو الفصائل الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي ضمن التوغل البري في قطاع غزة، يزداد في المقابل استعار الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: لتمكين الصناعات المحلية..صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز يتعاون مع وزارة الصحةوقّع صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز التنموي بالدمام, أمس الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال والصناعات المحلية المبتكر في القطاع الصحي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مسيرة حاشدة لدعم فلسطين أمام السفارة الأمريكية في بروكسل (فيديو)انطلقت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بروكسل لدعم فلسطين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: واشنطن تدرس «بدائل محتملة» لمستقبل غزة بعد عزل «حماس»تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح غادرت أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية والموظفين الدوليين في قطاع غزة عبر معبر

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةرئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق أكد رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، أن التحويل السريع الحادث في العالم في مجال التقنيات جعل

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕