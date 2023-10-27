مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لمبادرة #شاهد_الأثر ضمن بطولات أرامكو للفرق التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة

ترعى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في إطار مبادرة #شاهد_الأثر ، حيث تحتضن مدينة الرياض للمرة الأولى نسخة هذا العام من بطولة الجولف للسيدات بنادي الرياض للجولف في الفترة من 27-29 أكتوبر بمشاركة نخبة لاعبات الجولف على مستوى العالم..

وأضاف الأستاذ فيصل أننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية ، وإخراج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة المملكة ، إذ قامت المجموعة بتوفير التغطية الطبية المتكاملة، عبر عيادة تشرف عليها كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، إضافة إلى توفير 'بطاقات' فحص مجاني مبكر عن سرطان الثدي للمشاركات اللائي تمكّن من إنهاء المسار.. مؤكداً أ.

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