مجموعة «stc» تتعاون مع «مايكروسوفت» لإطلاق قدرات الابتكار في مجال التحوّل الرقمي ضمن قطاع الأعمال

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان الوتيد: «تمثل شراكتنا الإستراتيجية مع مايكروسوفت خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، لكل من مجموعة stc والمملكة العربية السعودية. ولا يقتصر هذا التعاون على النواحي التقنية، بل يمتد إلى تمكين مستقبل تأخذ فيه السعودية مكانتها الريادية في مجال الابتكار الرقمي عالمياً، إضافة إلى خلق فرص جديدة لما يمكن تحقيقه في العصر الرقمي.

وتهدف هذه الشراكة الجديدة بين الطرفين إلى تمكين مختلف الشركات التابعة لمجموعة stc من التوسع في أسواق جديدة، وتطوير نماذج أعمال حديثة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وتسعى الشراكة إلى المضي قدماً نحو توفير تجارب رقمية بمعايير عالمية، وذلك من خلال توحيد الجهود والخبرات لتطوير وإطلاق أحدث التقنيات المتقدمة. كما ستشكل هذه الشراكة الجديدة قوة دافعة للابتكار لتمكين عمليات التحول في مختلف الصناعات الصادرة من السعودية إلى العالم.

من جهته، قال رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا رالف هوبتر: «مع انطلاقتنا في هذه المسيرة التحولية مع مجموعة stc، نجدد التزامنا بتحفيز الابتكار وتسريع التقدم الرقمي». وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى إطلاق العنان للابتكار وتمكين الشركات من جميع الأحجام وعبر كافة القطاعات من تطوير حلول تقنية لمعالجة تحدياتها وخلق فرص نمو جديدة لأعمالها. معاً، سنعمل على إعادة رسم مستقبل المملكة العربية السعودية من جهة وإعادة تحديد المعايير الأساسية للتميز الرقمي عالمياً من جهة أخرى».

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سيعمل الطرفان على الجمع بين قنوات مجموعة stc المحلية والإقليمية ومنظومة مايكروسوفت للشركاء والمطورين، وذلك لدمج خبراتهما وقدراتهما لتطوير خدمات جديدة، تعزز مستوى الابتكار المشترك، الأمر الذي يؤدي إلى رفع وتيرة الطلب. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة تهدف إلى توسيع فوائد الابتكار واستدامتها، وذلك عبر تركيز الجهود على تطوير القدرات الرقمية وتنمية المهارات والمساعدة في تسريع مسيرة الرقمنة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: مجموعة stc تتعاون مع مايكروسوفت لإطلاق قدرات الابتكار في مجال التحوّل الرقمي ضمن قطاع الأعمالسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: هل يعلن أمين عام حزب الله اللبناني حربا شاملة على إسرائيل؟في ظل المعارك الضارية التي يخوضها مقاتلو الفصائل الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي ضمن التوغل البري في قطاع غزة، يزداد في المقابل استعار الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بايدن رافضا وقف إطلاق النار: نريد هدنة لإطلاق سراح المحتجزين (فيديو)قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على إسرائيل وحركة حماس 'وقف' القتال من أجل إتاحة الوقت لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنه لم يدعم فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: لتمكين الصناعات المحلية..صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز يتعاون مع وزارة الصحةوقّع صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز التنموي بالدمام, أمس الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال والصناعات المحلية المبتكر في القطاع الصحي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مسيرة حاشدة لدعم فلسطين أمام السفارة الأمريكية في بروكسل (فيديو)انطلقت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بروكسل لدعم فلسطين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: واشنطن تدرس «بدائل محتملة» لمستقبل غزة بعد عزل «حماس»تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕