مجلس الوزراء اليمني يجدد التمسك بالسلام في إطار المرجعيات الثلاث

وتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى مستجدات العملية السياسية على ضوء استمرار الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعا استعادة الأمن والاستقرار، والسلام، والتنمية، مؤكدا أن هذه الجهود تقابلها ميليشيا الحوثي بالمزيد من التعنت.

وناقش الاجتماع تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي، وطبيعة الموقف العسكري، وأوضاع جبهات القتال، وتعاون وتخادم التنظيمات الإرهابية مع ميليشيا الحوثي لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة، وهجماتها العابرة للحدود، والجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن لردع ذلك.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، فقد وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت وحداد على شهداء الشعب الفلسطيني بسبب جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في المناطق المحتلة في غزة وجرائم القتل والاعتداءات في الضفة الغربية. headtopics.com

وأكد موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن انتفاضة الفلسطينيين الحالية نتيجة طبيعية لحجم الظلم الذي تعرضوا له طيلة المدة الماضية، معبرا عن الأسف من تنصل المجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق قراراته، ووقوفه صامتا أمام الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.جدد رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، التأكيد على التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها في إغاثة المنكوبين،...

وأشار إلى أن الجاهزية العالية والاستفادة من التجارب السابقة في التعاطي مع الحالات المدارية ساهم في تقليل الأضرار بشكل ملحوظ، مشددا على أهمية الدعم الدولي المسؤول لليمن للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى فقدان مئات الأرواح والحيازات الزراعية سنويا، باعتبار اليمن في صدارة الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، رغم عدم مساهمتها بأي انبعاثات على هذا الصعيد. headtopics.com

كما شدد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار، والتركيز على أولويات المواطنين الملحة، وتحسين الجوانب الخدمية خاصة الطرقات والكهرباء والمياه.

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