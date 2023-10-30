مجلس الشورى اليمني: غزة غيرت مسلمات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي

غيرت كثيرا من مسلمات الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن المشهد ذاته لن يعود كما كان قبل 7 أكتوبر، حيث انطلقت عملية طوفان الأقصى ضد قوات

وأضاف بن دغر في منشور له على"فيسبوك":"من المؤكد أن الفلسطينيين وهم شعب جبَّار، عركته عقودا ثمانية من الاضطهاد وقوافل من الشهداء قد غير معادلة القوة، وكسر هيبة العدو، ولذلك، لن يقبل هذا الشعب حلولا منقوصة لا تمنحه حقوقًا كاملة".

وقال رئيس مجلس الشورى اليمني:"نقف اليوم على أعتاب مرحلة مختلفة في المنطقة، من اللحظات الأولى لم تكن مجرد اشتباك بين الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم، وعدو غاصب وقاتل ومجرم". وتابع:"من المؤكد أن اليمن لن يكون بعيدا عن تأثيرها، وسوف لن يمضي وقت طويل دون أن تترك أثرها على القوى الفاعلة في الساحة الوطنية، الشرعية والانتقالي والمكونات السياسية". headtopics.com

وقال:"فيما انغمس فيها الحوثيون في بواكيرها الأولى بجهل من ناحية وتبعية من ناحية أخرى، ولا شك أن التحالف العربي بقيادة السعودية ينظر باهتمام لأحداث المرحلة بوعي ثاقب، وعقل يقظ". ولفت المسؤول اليمني إلى أن الشرعية اليوم عادت لتدين الأعمال الإجرامية العدوانية لإسرائيل على قطاع غزة، وكذلك فعلت المملكة، بثبات في المواقف ومبدئية، وقبل ذلك مصر وكل الدول العربية، لإدراك كلًا من التحالف والشرعية والعرب أن استمرار العدوان الغاشم على غزة المخالف للقوانين الدولية والذي بلغ حد جرائم الحرب لابد وأن يكون له تبعات وتداعيات إقليمية ودولية، قد لا تتمكن أطرافه الفاعلة في وقفها.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ اليمني أن العرب والمسلمين والشعوب الحرة لن يقبلوا تصفية القضية الفلسطينية بالمنظور الإسرائيلي سلمًا أو حربًا، خاصة وقد حرص العرب في ذات الوقت على حل عادل لمأساة الفلسطينيين وفقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أعربوا عن ذلك في خطة السلام العربية، وقبلوا بحلول وفقا لمشروع الحل العادل والشامل بدولتين. headtopics.com

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