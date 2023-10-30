مجلس إدارة «سليمان الحبيب» يوافق على إنشاء مستشفى تبوك بـ420 مليون ريال

وافق مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في اجتماع أمس، على مشروع إنشاء مستشفى تبوك عن طريق شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية (شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة 100% تم تأسيسها للمشروع)، فيما تبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع 420 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 6 يناير 2022، توقيع عقد مع أمانة منطقة تبوك بخصوص تأجير أمانة منطقة تبوك للشركة قطعة الأرض الكائنة على طريق الملك فيصل في حي المروج الثاني بمدينة تبوك، والتي تبلغ مساحتها (58,662.78) متراً مربعاً لمدة 50 عاما، وذلك لإستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.ووفقا للشركة سيكون مستشفى تبوك مستشفىً متكاملاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية وسوف يتوفر به عيادات في تخصصات طبية مختلفة وبطاقة استيعابية تبلغ (140) سريراً.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء المشروع خلال الربع الرابع من عام 2023م، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، فيما سيمول المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية. headtopics.com

وأضافت أن من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2027، متوقعة أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الرابع من عام 2027م.

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