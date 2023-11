مجلس الأمن الروسي: الغرب يحاول منع توسع مجموعة 'بريكس'

وكانت مجموعة"بريكس" قد وافقت في اجتماعها الأخير أغسطس الماضي في جنوب إفريقيا على ضم 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، حيث ستكون عضوية هذه الدول سارية انطلاقا من مطلع العام الجديد 2024.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي"سيصدم العدو وشعبه".دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق"الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.اتهام خطير لشيخ الأزهر من إسرائيل.. وباحثة ترد

المملكة العربية السعودية

RTARABIC: روسيا.. مؤتمر حول التهديدات الناجمة عن الانحرافات 'التي غرسها' الغربقال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، إنه سيتم برعاية المجلس في أبريل 2024 عقد مؤتمر حول التهديدات الناجمة عن الانحرافات 'التي غرسها' الغرب.

RTARABIC: بوتين يحذر من احتمال لجوء الغرب لأعمال تخريبية تطال منشآت روسية مع استنفاد سياسة العقوباتحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء الغرب مجددا إلى عمليات تخريب واستفزاز ضد روسيا مشيرا إلى احتمال ذلك بعد أن استنفد الغرب قدرته على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

RTARABIC: موسكو تحذر من تكرار سيناريو 'مبادرة ريغان' في الشرق الأوسطصرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ألكسندر فينيديكتوف بأن واشنطن ستسعى للاستفادة من التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي في المنطقة.

RTARABIC: مدفيديف متهكّما: نشكر شركة 'كارلسبيرغ' الدنماركية للجعة على 'تمويلها' إنتاج الأسلحة الروسيةشكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية 'كارلسبيرغ' على 'تمويلها' إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.

ALYAUM: الأردن تنتقد عجز مجلس الأمن عن إيقاف الحرب على غزةالأردن تنتقد عجز مجلس الأمن عن إيقاف الحرب على غزة

AAWSAT_NEWS: مجلس الأمن يمدّد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء لمدة عاممجلس الأمن يمدّد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء لمدة عام والرباط تعبّر عن ترحيبها بالقرار.

