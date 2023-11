مجلة بريطانية: حماس مذنبة في مقتل الأطفال في غزة لتشجيعها الولادات

ونوهت المجلة بأن هذا المعدل المرتفع لوفيات الأطفال في النزاعات المسلحة، يرجع إلى"الخصائص الديموغرافية" للمنطقة وسياسات حماس. ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على إسرائيل وحركة حماس"وقف" القتال من أجل إتاحة الوقت لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنه لم يدعم فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار.شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.مصر.. لواء سابق في المخابرات يكشف عن تفاصيل"غير مسبوقة" في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة 'حماس' في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.

أعلنت حركة حماس مقتل سبعة رهائن بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

تسبب اختراق صواريخ حركة حماس ناقلات الجند الإسرائيلية محلية الصنع جدلاً واسعاً، بخاصة بعد مقتل 8 جنود كانوا في داخلها، فما ناقلات النمر؟ وماذا جرى في غزة؟

بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدها مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس، أعلنت حركة حماس مقتل 7 أسرى في تلك الغارات.وأشارت كتائب القسام، الجناح العسكري لح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من عناصر حركة 'حماس' خلال العمليات البرية الموسعة في قطاع غزة، مبينا أنه تم استهداف حوالي 300 هدف.

