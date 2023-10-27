مجتمعات الوطنية للإسكان تقدم نموذجاً هو الأفضل لجودة حياة المواطنين في السكن

الوطنية للإسكان (NHC) تستهدف تحقيق نهضة عمرانية شاملة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقق أعلى معايير جودة الحياة كهدف إستراتيجي ضمن مستهدفاتها، وذلك عبر تقديم نموذجٍ رائدٍ في تبني أفضل معايير جودة الحياة للمواطنين في الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها بمختلف مناطق المملكة.

حيث لا يقتصر عمل الوطنية للإسكان على التطوير والبناء، بل يمتد إلى بناء بيئة سكنية تفاعلية مع السكان، وذلك عبر تفعيل أنشطة وفعاليات تعزز من جودة الحياة وتقوي الروابط بين الجيران داخل المجتمعات السكنية، والذي يظهر في الفعالية المقامة بضاحيتي خزام والجوهرة تفاعلًا مع الأسبوع الرياضي ضمن أجواء ممتعة وحماسية.

وتستمر الوطنية للإسكان في تنفيذ برامجها الترفيهية والاجتماعية والرياضية والتي كان من ضمنها عدة أنشطة مختلفة منذ بداية العام الحالي، حيث تُنظم الشركة هذه الفعاليات ضمن خطط مجدولة تسير وفق خط زمني محدد طوال السنة، وذلك في سبيل خلق بيئة سكنية متكاملة تمكّن السكّان من خوض تجربة عيش فريدة. headtopics.com

الجدير بالذكر أن تعزيز جودة الحياة يعد قيمةً أساسية في الضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تولي الوطنية للإسكان اهتماماً بالغاً في تحقيقها ضمن إستراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمعيشية، وذلك عبر إضافة المسطحات الخضراء الواسعة في مخططاتها السكنية بمساحاتٍ إجمالية تتخطى 80 ألف مترٍ مربعٍ. والتي تتضمن حدائق ومتنزهات عائلية تمثل متنفساً طبيعياً وتضفي جمالاً خلابًا وحيوية للمجتمع السكني، فضلًا عن توفير خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد من تفاعل السكان مع المجتمع.

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