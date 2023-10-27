مجتمعات الوطنية للإسكان تقدم نموذجًا هو الأفضل لجودة حياة المواطنين في السكن

الوطنية للإسكان NHC تستهدف تحقيق نهضة عمرانية شاملة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقق أعلى معايير جودة الحياة كهدف إستراتيجي ضمن مستهدفاتها، وذلك عبر تقديم نموذجٍ رائدٍ في تبني أفضل معايير جودة الحياة للمواطنين في الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها بمختلف مناطق المملكة..

وتستمر الوطنية للإسكان في تنفيذ برامجها الترفيهية والاجتماعية والرياضية والتي كان من ضمنها عدة أنشطة مختلفة منذ بداية العام الحالي، حيث تُنظم الشركة هذه الفعاليات ضمن خطط مجدولة تسير وفق خط زمني محدد طوال السنة، وذلك في سبيل خلق بيئة سكنية متكاملة تمكّن السكّان من خوض تجربة عيش فريدة..

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