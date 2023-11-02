مثلما توقعه الهولندي.. زلزال يضرب إندونيسيا ويسبب الذعر

وقال داريونو، الذي يرأس مركز الزلازل والتسونامي في وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن السكان شعروا بالزلزال بقوة في العديد من المدن والقرى وتسبب في حالة من الذعر لدى البعض. كان منشأ الزلزال على اليابسة ولم يكن هناك أي خطر من حدوث تسونامي.
وكتب داريونو، الذي يستخدم اسمًا واحدًا، على منصة التواصل الاجتماعي"إكس":"لقد تسبب الزلزال في أضرار طفيفة في العديد من المباني والمنازل". وأظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي سكان كوبانغ، عاصمة المقاطعة وأكبر مدينة، وهم يتفاعلون مع تأرجح المنازل والمباني بعد الفجر مباشرة. قال بعض الشهود إن أسقف مكاتب المحافظ ورئيس البلدية تضررت.وقامت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بقياس قوة الزلزال عند 6.1 درجة وقالت إن الزلزال وقع على عمق 36 كيلومترا (22 ميلا) تحت السطح. كان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمال شرق كوبانغ على الجانب الغربي من جزيرة تيمور.
وقامت الوكالة الإندونيسية بتحديد قوة الزلزال عند 6.3 درجة. الاختلافات في القياسات المبكرة للزلازل شائعة.
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