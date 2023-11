متعة المظلومية

كل هذه المجالات إن تعمقنا فيها وجدنا أن هناك أطرافًا لهم رغبات مختلفة، وتنافس قد يكون شريفًا أو غير ذلك. الكل يريد الفوز والظفر بما يتقاتل عليه، فنزعة الإنسان وغريزته الفطرية تحثه على أن يفوز وأن يكون الأول.

ولأننا لسنا في مجتمع أفلاطوني ولا ملائكي ولا حياة مثالية، فهذا الغريزة تحتاج للكثير من المبادئ لكبحها، وهنا وبكل تأكيد المبادئ ليست ثابتة ولا محدودة عند كل الناس.. فمن لا يستطيع الركض والصراع في منافسات الحياة أو قد يكون كسولا جدًا لملاحقة الحق فحتمًا سيرتمي في أحضان التبرير ويستمتع بكونه مظلومًا!.

ومما يعزز هذه الفكرة عند الكثيرين مع الأسف هو ميراثنا التاريخي والاجتماعي، وشي من تفاصيل تربيتنا التي تحثنا في أحيان على الضعف وتقبل كونك مظلومًا، والتبرير لكل الذنوب وتطهير تأنيب الضمير بتوزيع الأخطاء والخطايا على الآخرين.. فكل هذا أمتع وأهون من مواجهة الذات، والاعتراف بنواقصها، وعثراتها، وسيئاتها. ويتبادر هنا سؤال للذهن هل لعب دور الضحية مرض نفسي؟.

بلا شك أن عقلية الضحية والمظلومية هي سمة مكتسبة غالبًا، يميل فيها المرء إلى النظر لنفسه كضحية لتصرفات سلبية تصدر عن الآخرين وبكل استسلام وكأنه مسلوب الإرادة، والتفكير والتحدث والتعامل كما لو كان الوضع كذلك، حتى في حالة عدم وجود دليل واضح على ذلك.

لن أخوض في أمثلة من مجالات يفهمها الكثير منكم دون الحديث عنها، أما الرياضة فمسكين ذلك الحكم وقاضي المباراة فعاتقه يرتجف من كثرة الأعباء، فهو من يتحمل تقصير المدرب واللاعبين، وكذلك الجهاز الفني والإداري، وهفوات الدفاع وسوء تركيز الحراس، وضياع هجمات المهاجمين، أما عن تقصيرنا الاجتماعي والمهني والدراسي، فحدث ولا حرج في أن تتهم حتى قطة الشارع التي تبحث عن لقمة في نفايات خاوية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALWATANSA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: تربية الطفل ليست سهلة.. وللتدليل المبالغ عواقب سلبية!تعتبر تربية الطفل من أكثر المهام صعوبة على الإطلاق، وفي نفس الوقت إحدى أكثر الوظائف متعة.إذ يسعى الآباء غالباً إلى توفير حياة مثالية لأطفالهم قدر استطاعتهم

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: إعلان نطاق شهادة الكفاءة المالية لـ 'روشن' و 'يلو' للفترة الثانية من الموسمأعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الأحد، نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2023- 2024.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الروسي يصد جميع هجمات قوات كييف ويحصن مواقعه في عدة محاور ويقضي على أكثر من 500 جنديأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، صد جميع هجمات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، كما تمكن الجيش الروسي من تعزيز مواقعه على عدة محاور والقضاء على أكثر من 500 جندي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AKHBAAR24: 'ساما' يعتمد قواعد التقنية المالية التأمينية​​اعتمد البنك المرك​​زي السعودي 'ساما' قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة

مصدر: Akhbaar24 | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: قراءة الإسلام السياسي بالانشداد إلى ربقة الأيديولوجيامن «المصحف والسيف صراع الدين والدولة في مصر» (1984)، إلى «النص والرصاص» (1997)، مرورًا بالعديد من الدراسات والكتب عقل الأزمة: تأملات نقدية في ثقافة العنف والغرائز والخيال المستورة (1993)، ثم...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: العراق: استمرار التوتر بين أتباع الصدر و«الدعوة»ردود فعل غاضبة لأنصار «التيار الصدري» بسبب اتهام مرجعهم إنه «على علاقة» بنظام صدام حسين صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕