متظاهرون يقتحمون مطاراً بداغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل

وأغلقت السلطات في محج قلعة عاصمة الجمهورية -ذات الأغلبية المسلمة- المطار أمام حركة الملاحة الجوية، بعدما اقتحم العشرات المطار إثر سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل.

وبحسب موقع «فلايت رادار» المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة تابعة لشركة «ريد وينغز» الروسية آتية من تل أبيب الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار محج قلعة. ووفق موقع «سوتا» الروسي المستقل فإن الرحلة هبطت عن طريق الترانزيت ومن المقرر أن تقلع مجدداً باتجاه موسكو.

ودخل المتظاهرون -المنددون بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة- مبنى الركاب ووصلوا مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة إزفيستيا الروسية وقناة «آر تي» وتمّ تداولها على وسائل التواصل. headtopics.com

وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضاً فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثاً عن مواطنين إسرائيليين.

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