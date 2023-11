متحف الفن المعاصر في العلا... منها وإليها

تحدثني حفصة الخضيري بحماسة واضحة عن عملها كقيمة في المتحف، أبدأ بسؤال «أين أنتم الآن؟ في أي مرحلة؟» تجيبني وتعود بي للإعلان عن المصممة المعمارية ريما غوتمة لتصميم مبنى المتحف ونقطة مهمة في كل المؤسسات الفنية التي ستحتضنها العلا وهو أن كل الأعمال القائمة حاليا تحرص على المحافظة على بيئة العلا وإرثها الحضاري والاجتماعي، وتقول «حاليا نضع استراتيجية للمجموعة الفنية التي ستعرض في المتحف، ولكننا نريد أن نحكي قصة العلا على نحو معاصر من خلال الأعمال التي ستنضم لمجموعة المتحف».

أتلمس تفاصيل أكثر عن هوية الأعمال التي ستنضم للمجموعة الفنية في المتحف، وهنا تشير إلى أن الأعمال الفنية التي قدمتها الدورات المتتالية من معرض «ديزيرت إكس العلا» ستضمن مكانها المميز في مجموعة المتحف، كما سيكون الحال مع الأعمال الضخمة التي تنفذ حاليا ضمن مشروع «وادي الفن» الذي يجري فيه العمل حاليا.

عملية الاقتناء تتضمن الحصول على أعمال موجودة بالفعل أو التكليف بتنفيذ أعمال أخرى، يتضمن الأمر أيضا الاطلاع على الأعمال التي تنفذ ضمن برامج الإقامات الفنية المتعددة في العلا، إضافةً إلى ذلك يقوم فريق المتحف بخوض محادثات ومناقشات مع فنانين مختلفين، هنا تشير إلى نقطة مهمة «نضع في الحسبان الفنانين العرب المغتربين، نحرص على وجودهم وحكي قصصهم أيضا».

في خلال حديثها تقول بستانا «إن هناك حلقات مناقشة مع أهالي العلا بدأت هذا الشهر لتطلق الحوار حول ما يمكن أن يقدمه متحف الفن المعاصر للمنطقة، في حلقات النقاش نتحدث مع الجمهور العام من المزارعين والمدرسين إلى الأهالي، ونسألهم كيف يمكننا أن نفيدكم، وكيف يمكن أن تفيد الأعمال الفنية التي سنعرضها للدراسين والباحثين والمدرسين والطلاب، كيف يمكن أن تفيدهم المكتبة التي ستكون ملحقة بالمتحف، نريد أن نسمع منهم».

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: حضور سعودي لافت بمعرض «الجدران» في قلعة صلاح الدين بالقاهرةيفتح معرض «إذا كان للجدران أن تتحدث» باباً يطل منه الفن المعاصر بكل ألقه على التاريخ بكل سحره، في «قلعة صلاح الدين» التاريخية بالقاهرة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: قاوم روتين العمل اليومي بالانضمام لـ 'مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء'في واحدة من أجمل بقاع أراضيها (العلا) تحتضن السعودية لمهرجان العلا ​​للاستجمام والاسترخاء الذي يحل علينا في موسمه الثالث على التوالي في الفترة من 20 اكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: اليوم.. افتتاح المتحف السعودي للفن المعاصر في 'جاكس'تفتتح وزارة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بمحافظة الدرعية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء.. تجربة فريدة يعيشها الزوار وسط الطبيعةيحظى زوار محافظة العلا بالعديد من الفرص المشوقة المتمثلة في أماكن الاستجمام والاسترخاء وسط معالمها الطبيعية، ومن بين تلك الخيارات مهرجان 'العلا للاستجمام والاسترخاء' 2023.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الاخصائية النفسية في اليوغا آشلي تيرنر: العلا خطف قلبيالاخصائية النفسية في اليوغا آشلي تيرنر: العلا خطف قلبي

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مساعٍ سعودية في واشنطن وقمة عربية طارئةتواصل الرياض سلك مسارات متعددة في محاولة منها لاحتواء المخاطر المحتملة التي حذّرت منها من وراء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕