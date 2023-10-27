متحدث 'أوكسفام' للأناضول: لا مبرر لاستهداف المستشفيات في غزة

أكدت منظمة"أوكسفام" الخيرية، مساء الجمعة، أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المستشفيات، عقب تهديد إسرائيل باستهداف مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وقال متحدث للمنظمة (مقرها المملكة المتحدة) الذي أدلى ببيان باسم المنظمة في رده على سؤال لمراسل الأناضول:"لا يوجد أي مبرر لاستهداف المستشفيات وخاصة مستشفى يلجأ إليها آلاف المدنيين". وفي وقت سابق الجمعة، دعت المنظمة إلى إعلان وقف إطلاق نار عقب تصريح الجيش الإسرائيلي عزمه توسيع عمليته البرية ضد غزة.

وسابقًا الجمعة، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن"القيادة المركزية لحركة حماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".بدورها، قالت"حماس" في بيان:"نؤكد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه". headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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