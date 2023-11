مبيعات مزاد 'أجوان ريستاتكس' تتجاوز 300 مليون ريال

وعرض المزاد أكثر من 17 فرصة عقارية متنوعة من مجمعات تجارية ذات إيراد نوعي، وقطع أراضي بمواقع إستراتيجية في أرقى أحياء الدمام والخبر وبالقرب من أهم المعالم الرئيسية والأماكن الحيوية، حيث تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 100 ألف متر مربع، وبيعت بقيمة إجمالية بأكثر من 300 مليون ريال.

