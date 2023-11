ما هو وقف إطلاق النار وما هي الهدنة ومتى يمكن عقدهما ومع مَن؟

وردا على هذا الهجوم الإرهابي، قامت إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف وقصف العديد من القواعد المشتبه بها لحماس في قطاع غزة. كما بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا. للأمم المتحدة ليست ملزمة بموجب القانون الدولي. وينبغي أن تُفهم على أنها مناشدات للأطراف المتصارعة، والتي تعكس رأي الأغلبية في الهيئة العالمية.

إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحدها هي الملزمة بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة يمكنها تهديد الدول المعنية بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقرار. إن قبول إسرائيل وحماس بالهدنة التي طالبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر متروك بالكامل لطرفي الصراع - فهما غير مجبرين على القيام بذلك. غالبا ما تكون الهدنة عبارة عن اتفاقية غير رسمية إلى حد ما بشأن وقف القتال. ويكون ذلك لفترة زمنية قصيرة ومناطق محدودة. وغالبا ما تخدم الهدنة هدفا محددا.

ويمكن أيضا استخدام وقف إطلاق النار خلال مفاوضات تبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام. ومع ذلك، لا يمكن فهم هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار المؤقت على أنه مؤشر على نهاية الأنشطة الحربية. في المقابل، فإن هناك نوعا آخر من وقف إطلاق النار، وهو نوع له طابع تعاقدي رسمي:"وقف إطلاق النار يقطع العمليات الحربية بموجب اتفاق متبادل بين المتحاربين"، وفق ما ورد في الفصل الخامس من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وهو جزء من اتفاقيات لاهاي.

ووفقا للاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، يمكن أيضا أن يكون وقف إطلاق النار محدودا من حيث الموقع والوقت. ولكن:"إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة، فيمكن للأطراف المتحاربة استئناف الأعمال العدائية في أي وقت". ولكن هناك شرط أساسي وهو: يجب إخطار العدو باستئناف المعارك"في الوقت المناسب، وفقا لشروط الهدنة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: DW_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: سيناتور أمريكي يسمي الجهة 'الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب' (فيديو)انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الأمم المتحدة ووصفها بأنها 'الهيئة الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب'، بعد أن أصدرت قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نتنياهو.. تيمنا بالولايات المتحدة لن نوافق على وقف إطلاق النار في غزة!قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك سيعني خسارة إسرائيل أمام حركة 'حماس'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: فنزويلا تدين الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزةدانت الخارجية الفنزويلية الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ودعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع فورا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع بايدن 'ضرورة وقف إطلاق النار' في غزةأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء 'ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: مطالبين بـ'إنقاذ أطفال غزة'.. شاهد أمريكيين يقاطعون كلمة بلينكن في الكونجرسبسبب هتافات المتظاهرين بـ'إنقاذ أطفال غزة' و'وقف إطلاق النار الآن'؛ اضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث إلى حين قيام الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إيران وتركيا تحذّران من اتساع نطاق الحرب في غزةحذّرت تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕