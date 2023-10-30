ما هي 'مدرعة النمر' الإسرائيلية التي دمرتها 'القسام'؟ (إنفوغراف)

يشار إلى أن مدرعة"النمر" دخلت إلى الخدمة في جيش الاحتلال قبل نحو عامين فقط، وهي مصفحة بالكامل، وتزن نحو 10 أطنان، وتكلفتها نحو ربع مليون دولار.

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'القسام' توثق تدمير مدرعة 'النمر' الإسرائيلية شرق الشجاعية (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهماأعلنت كتائب 'القسام' استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهماأعلنت كتائب 'القسام' استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس ؟لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس؟ وما هي خيارات القيادة الإسرائيلية ؟ وتاريخ الصدمات التي يواجهها الفلسطينيون والإسرائيليون، كانت ضمن المواضيع التي استعرضتها الصحافة الإسرائيلية والعالمية. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس ؟لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس؟ وما هي خيارات القيادة الإسرائيلية ؟ وتاريخ الصدمات التي يواجهها الفلسطينيون والإسرائيليون، كانت ضمن المواضيع التي استعرضتها الصحافة الإسرائيلية والعالمية. اقرأ أكثر ⮕

قوات إسرائيلية تقتحم جنين.. واشتباكات عنيفة تدور مع مسلحين فلسطينيينأعلنت كتائب القسام في مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، أن عناصرها تخوض اشتباكات وصفتها بالعنيفة مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة في ساعة اقرأ أكثر ⮕