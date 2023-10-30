ما مدى تأثير الحرب بين حماس وإسرائيل على رؤية السعودية 2030؟

رغم استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل، مضت السعودية قدما في تنظيم منتدى"مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يطلق عليه اسم"دافوس في الصحراء". إلى أي حد يمكن أن يعرقل الصراع خطط السعودية الطموحة؟

قبل خمس سنوات، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن"الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100 بالمائة". وانطلقت فعاليات"مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها السابعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة السعودية الرياض، لكن الحدث الذي يُطلق عليه"دافوس الصحراء" تزامن مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس ما أثار تساؤلات فيما إذا كانت الصراع يلقى بظلاله على"رؤية 2030"؟

ويبدو أن الحرب لم تؤثر سلبا على إبرام الصفقات التجارية خلال الحدث فيما كان أبرزها الإعلان عن اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي – صندوق سيادي مملوك للدولة - وشركة هيونداي الكورية الجنوبية بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في السعودية بقيمة 500 مليون دولار (470 مليون يورو).بدورها، ترى كارين يونغ، الباحثة البارزة في مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أنه من المنطقي تواجد هذا العدد من وصندوق الاستثمارات العامة كمصدر رئيسي للاستثمار والفرص. headtopics.com

ويقول خبراء إن أخطر التداعيات الاقتصادية للصراع بين حماس وإسرائيل سوف تتعلق على المدى القصير بإمدادات النفط والغاز وأسعار الطاقة، فيما يكمن أسوأ السيناريوهات في ارتفاع أسعار النفط إلى ما يصل إلى 150 دولارا للبرميل وذلك في حالة اندلاع مواجهة إقليمية خارج حدود إسرائيل وغزة، وفقا لتحليل قامت به بلومبرغ قبل أيام.

وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى. وتتوقع الولايات المتحدة أن يساهم الممر في تنشيط التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا. ويتألف الممر من ممرين منفصلين؛ إذ يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي، فيما سوف يربط الممر الشمالي الخليج بأوروبا. headtopics.com

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