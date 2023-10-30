ما سر هيمنة السيتي على مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة؟

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منذ أنّ تُوج مانشستر يونايتد للمرة الأخيرة ببطولة الدوري بإشراف مدربه العظيم السير أليكس فيرغوسون في موسمه الأخير معه (2012 - 2013) لم يتمكن «الشياطين الحمر» من إنهاء منافسات «بريميرليغ» متقدمين على الجار سيتي، والأمر مرجح للاستمرار هذا الموسم أيضاً نظراً للفارق الشاسع بين الفريقين.

على النقيض من ذلك، يتمتع سيتي بعملية بارعة خلف الكواليس تتماشى مع كرة القدم الاستعراضية التي يقدمها على أرضية المستطيل الأخضر. لكن بعد أن أنفق أكثر من 200 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، تراجع مستوى يونايتد بشكل مخيف حيث يحتل المركز الثامن في الدوري حالياً، حيث خسر الفريق 5 مرات في أول 10 مباريات في الدوري ليحقق بالتالي أسوأ بداية له منذ موسم 1986-1987، كما يواجه خطر عدم التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد خسارته أول مباراتين له قبل أن يحقق فوزاً صعباً على كوبنهاغن الدنماركي 1 - صفر. headtopics.com

وبما أن الأحداث وقعت خارج ملعب «فيلودروم» الخاص بمرسيليا، فإن سلطات الكرة الفرنسية لا يمكنها فرض أي عقوبات على النادي المنتمي للمدينة الساحلية في جنوب فرنسا. وقال أولمبيك ليون في بيان: «يأسف أولمبيك ليون لحدوث مثل هذا الموقف كل عام في مرسيليا، ويناشد السلطات تقييم خطورة وتكرار هذا النوع من الحوادث، قبل وقوع مأساة أكثر خطورة». وأشار ليون إلى أنه سيتقدم بشكوى رسمية للسلطات القانونية في البلاد. وقال بابلو لونغوريا، رئيس أولمبيك مرسيليا: «ما تعرض له فابيو غروسو مرفوض تماماً... هذا شيء لا يصح أن يحدث في كرة القدم مطلقاً. هذا مرفوض، حتى وإن حدث خارج أسوار الملعب. أشعر بالغضب والانزعاج الشديد لهذا الموقف».

وشهدت قمة الشمال بين لانس وليل أيضاً أحداث عنف وشغب، وتأجلت بداية الشوط الثاني نتيجة لذلك، قبل تدخل قوات الأمن وطواقم الاستاد. وفي موسم 2021- 2022 أيضاً شهدت مدن مونبلييه وأنجيه ومرسيليا وسانت إيتيين أحداث عنف وشغب جماهيري.https://aawsat. headtopics.com

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