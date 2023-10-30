ما دلالة سيطرة 'حفتر' على مدينة 'غريان' سياسيا وعسكريا؟

، وأخرى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بعض التخوفات من عودة الحروب مرة أخرى، وسط تساؤلات عن أهداف حفتر من السيطرة على المدينة الاستراتيجية، وما إذا كان يريد مجددا التوجه نحو العاصمة.) بعد قيام القيادي العسكري الموالي لحفتر، عادل دعاب بالهجوم على المدينة فجر الأحد، في محاولة للسيطرة عليها وطرد قوات تابعة لحكومة الدبيبة تتمثل في قوات دعم الاستقرار ولواء غريان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما أصدر الدبيبة، تعليماته إلى جهاز الطيران المسير لاستهداف التمركزات التابعة للقوات الموالية لحفتر، لينفذ الطيران عدّة ضربات داخل غريان نتج عنها فرار القوات التابعة لـ"دعاب" والمتحالفين معه وسط أنباء عن إصابات كبيرة في صفوف هذه القوات.

ولم يصدر أي تعليق من قبل حفتر أو مكتبه الإعلامي بالخصوص، رغم أن"عادل دعاب" هو أحد القادة العسكريين الذين ساعدوا حفتر في عدوانه على العاصمة"طرابلس"، وقام في 4 أبريل 2019 بفتح أبواب المدينة لتكون مركزا لقيادة العمليات العسكرية لقوات"حفتر". headtopics.com

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن"استهداف غريان الآن جاء كونها مدينة مهمة سياسيا وعسكريا لموقعها الاستراتيجي وكذا بسبب قربها من العاصمة، لذا لا يمكن وصف تهميش المدينة وإهمالها لعقد من الزمن من قبل الحكومات إلا بأمر يدبر بليل من أطراف خفية داخل الدولة تسعى لتقوية معسكر"حفتر"، وفق قوله.

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن"دعاب والمتحالفون معه والتيار الذي يمثلونه خسروا كل شيء وانتصر التحالف الذي يقوده الدبيبة بشكل قوي، وأن الأخير ظهر أمام الليبيين أنه يملك القوة في استبعاد خصومه وأن من يتحالف معه سيكون رقما ومن يخرج من تحالفه سيفقد النفوذ"، وفق تقديراته. headtopics.com

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