ما حقيقة زيارة شيخ الأزهر إلى معبر رفح وإلقائه كلمة دعما لقطاع غزة؟

يأتي ذلك عقب توجيه هيئات ومؤسسات إسلامية رسالة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مناشدين إياه التدخل من أجل"فتح معبر رفح الحدودي، وإغاثة المسلمين المُحاصرين في قطاع غزة". وجاء في نص الرسالة التي حملت عنوان"فضيلة شيخ الأزهر.. الأمة تنتظرك": إن"المسلمين يناشدونك، وينتظرون منك الموقف الطيب بعد أن سمعوا منك الكلام الطيب.. موقفا ينتهي إلى فتح المعبر وإغاثة المسلمين المحاصرين".
يشار إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، أدان غير مرة عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، كما شدد على أن"الجرائم الإسرائيلية تشكل إرهابا أعمى وانتهاكا صارخا للقانون والاتفاقات والأعراف الإنساني".ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.سياسةقصف عنيف يستهدف ميناء الصيادين غرب مدينة غزةمعاريف عن ضباط إسرائيليين: مستوى القتال الميداني في غزة أعلى بكثير من أي شيء واجهناه في الماضي
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