ما حقيقة زيارة شيخ الأزهر إلى معبر رفح وإلقائه كلمة دعما لقطاع غزة؟

يأتي ذلك عقب توجيه هيئات ومؤسسات إسلامية رسالة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مناشدين إياه التدخل من أجل"فتح معبر رفح الحدودي، وإغاثة المسلمين المُحاصرين في قطاع غزة". وجاء في نص الرسالة التي حملت عنوان"فضيلة شيخ الأزهر.. الأمة تنتظرك": إن"المسلمين يناشدونك، وينتظرون منك الموقف الطيب بعد أن سمعوا منك الكلام الطيب.. موقفا ينتهي إلى فتح المعبر وإغاثة المسلمين المحاصرين".

يشار إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، أدان غير مرة عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، كما شدد على أن"الجرائم الإسرائيلية تشكل إرهابا أعمى وانتهاكا صارخا للقانون والاتفاقات والأعراف الإنساني".ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.سياسةقصف عنيف يستهدف ميناء الصيادين غرب مدينة غزةمعاريف عن ضباط إسرائيليين: مستوى القتال الميداني في غزة أعلى بكثير من أي شيء واجهناه في الماضي

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: مراسلنا: عبور 60 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفحأفاد مراسل RT، نقلا عن مصادر مطلعة، بعبور 60 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى معبر العوجة لإدخالها لقطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: عبور 60 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى معبر العوجة لإدخالها لقطاع غزةأفاد مراسل RT نقلا عن مصادر مطلعة بعبور 60 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى معبر العوجة لإدخالها لقطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مصدر لـRT: عبور 60 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى معبر العوجة لإدخالها لقطاع غزةقال مصدر لـRT إن 60 شاحنة مساعدات دخلت من معبر رفح إلى معبر العوجة في طريق إدخالها لقطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: هيئات إسلامية تناشد شيخ الأزهر التدخل لفتح معبر رفح وإغاثة غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕