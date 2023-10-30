ما تداعيات 'طوفان الأقصى' على علاقة تركيا مع الاحتلال؟

تبدو العلاقة بين أنقرة والاحتلال الإسرائيلي مهددة، بعدما تأجج الغضب الشعبي والسياسي التركي، على خلفية العدوان على غزة والمجازر المتواصلة ضد المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وقد يكون التحول في الخطاب التركي جاء على خلفية التنسيق مع دول المنطقة، والدعم الغربي والأمريكي غير المحدود للاحتلال، وبعد تيقنوأضاف لـ"عربي21" أن أنقرة تبحث في كيفية إجبار الجانب الإسرائيلي على القبول بالتفاوض للتوصل لحل سلمي في غزة والقضية الفلسطينية عموماً.

وتابع مدير مركز"إسطنبول للفكر"، بأن تركيا ستستخدم كل ما بحوزتها من أوراق لوقف المجزرة في غزة، وقال:"كما عارضت أنقرة الحرب في أوكرانيا، اليوم هي تسعى لإقناع العالم والأطراف المعنية بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات". headtopics.com

وبما يخص شعار"قرن تركيا" الذي رفعه أردوغان في"تجمع فلسطين الكبير" والرسائل التي أراد تصديرها، يقول أتاجان: "يريد أردوغان التأكيد بأن تركيا قد انتهت من حقبة الضعف الذي أصابها عقب انهيار الحكم العثماني"، وقال:"الدولة التي نشأت قبل 100 عام (تأسيس تركيا في 1923)، كبرت الآن".

ويصف يوسف كاتب أوغلو السياسي التركي وعضو حزب العدالة والتنمية، تصريحات أردوغان الأخيرة ضد الاحتلال بـ"الأقوى"، معتبراً في حديثه لـ"عربي21" أن"من الواضح أن العلاقة التركية مع الاحتلال على أعتاب مرحلة جمود، وانتكاسة غير مسبوقة منذ بدء العلاقات الرسمية". headtopics.com

ويقول كاتب أوغلو إن مستوى العلاقات التركية مع الاحتلال بات مهدداً على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والشعبي، مستدركاً: "حجم التأثر يرتبط بسلوك الاحتلال، وإن كان المتوقع أن لا يستجيب الاحتلال لجهود وقف إطلاق النار وفتح ممرات لمساعدة المدنيين".وبذلك، لم يستبعد كاتب أوغلو أن يتم الإعلان عن قطع العلاقات الاقتصادية ووقف التبادل التجاري بين تركيا والاحتلال، وتعليق الرحلات الجوية، في حال استمرار استهداف المدنيين من قبل الاحتلال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

هجوم إسرائيلي على نتنياهو بأوصاف حادة: دمية قماشية وتديره زوجته وغير مؤهل أخلاقيا وعقلياهاجم موقع 'والا' العبري رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وحمله اللوم على ما جرى في'طوفان الأقصى'، وأشار إلى أن عليه الرحيل فلا أحد يستطيع تحمل بقائه في منصبه خلال هذه المرحلة. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: الاحتلال فشل استراتيجيا خلال 'طوفان الأقصى'صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال منذ 'طوفان الأقصى' إلى 1538صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يهجر سكان قرى الخليل.. والأمم المتحدة: الآلاف سيموتون بالهجوم البريصعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على المدنيين في الخليل وأجبر 250 فلسطينياً على ترك منازلهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التي أوضحت أن الفلسطينيين فروا جراء الاعتداءات من الاحتلال والمستوطنين. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتهم أجهزة الأمن بالفشل ويثير جدلاً وغضباً وانقسامات واسعة بإسرائيلأثار اتهام نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف الفشل الذي تسبب في عملية طوفان الأقصى جدلاً واسعاً في إسرائيل، فيما دعاه عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى سحب أقواله. اقرأ أكثر ⮕

هذا ما تضمنته.. نتنياهو يحذف تدوينة اتهم فيها جهات معينة بالفشل في التنبؤ بـ'طوفان الأقصى'حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدوينة نشرها فجر اليوم الأحد حمّل فيها رئيسي 'الشاباك' والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕