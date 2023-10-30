ما بعد غزة... افتراضات تحطمت ووقائع استجدت

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إعلامي لبناني قدم لعدة سنوات برنامجا حواريا سياسيا في قناة الحرة. المدير العام لإذاعة "صوت لبنان" سابقا والمدير التنفيذي السابق لـ"بيت المستقبل"، وكاتب عمود في "الشرق الأوسط". مهتم بجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط، خصوصاً الجوانب السياسية والاجتماعية للتنمية العربية.

يبدو أن فظاعة هذه الحرب كانت بمثابة جرس إنذار للبنانيين كافة، سواء المؤيدون منهم لمشروع المقاومة والممانعة وكذلك المناهضون له. أهم ما أظهرته لبنانياً أن جروح «حرب سنة 2006» بين إسرائيل و«حزب الله» لم تندمل بعدُ، ولا تزال في وعي اللبنانيين، ولدى جمهور المقاومة، خصوصاً بعد ذوبان نشوة «النصر الإلهي» وفق «حزب الله»، وانكشاف تبعاتها الاقتصادية والسياسية، وكانت تجلياتها الكبرى ما حصل من انهيارات متنوعة طالت السياسة والاقتصاد والاجتماع منذ عام 2019 وحتى اليوم. headtopics.com

دروس «حرب 2006» تتجلى اليوم في أداء الحزب المتأني والمتروي إزاء ما يجري في غزة، واقتصار تدخله فيها حتى الآن على مناوشات حدودية محصورة مع إسرائيل على الرغم من الإحراج الواقع فيه لبقائه هادئاً، في وقت تنخرط حليفته «حماس» في أهم معركة في تاريخها مع إسرائيل. حتى الآن، لا يزال «حزب الله» يراعي مصالح لبنان ولا يريد تحمل مسؤولية زجه في حرب في ظل الأزمات التي يتخبط فيها.

من جهة أخرى، لا شك أن الحزب وإيران يأخذان، وعلى محمل الجد، الحشد العسكري الأميركي في شرق المتوسط، مع نشر مجموعتين من حاملات الطائرات، وتوقع زيادة قدرات واشنطن الدفاعية الصاروخية في المنطقة بحجة المساعدة في حماية القوات المنتشرة. ولعل إيران خصوصاً تعي أن هذا الحشد لا يهدف إلى حماية إسرائيل ودعمها فقط، بل يتعداه إلى ردعها من التدخل في هذه الحرب عبر فتح جبهات جديدة، وقد تلقت رسائل مباشرة وبالواسطة بهذا الشأن. headtopics.com

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