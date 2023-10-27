ما الذي يحدث على الأرض؟.. ناشط فلسطيني يكشف عن اشتباكات عنيفة دائرة بين 'القسام' والاحتلال الإسرائيلي

كشف ناشط فلسطيني التطورات الحاصلة على الأرض في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي الأعنف منذ بداية التوترات والتصعيد، في الوقت الذي تتصدى فيه كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج..وعبر سلسلة من التغريدات على منصة 'إكس'، كشف الناشط أدهم أبو سليمة، عن التطورات التي تحدث في غزة، في ليلة عصيبة يعيشها سكان القطاع..

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي يتركز على شمال غرب غزة، فيما يتركز القصف المدفعي والغارات الجوية شرق الزيتون وخانيونس..وأوضح الناشط الفلسطيني، أن الإسرائيليين يركزون طاقتهم على مناطق شمال غزة، حيث يستخدم الاحتلال القصف الجوي، والأحزمة النارية في محاولة لتمهيد الطريق أمام الغزو البري المحتمل، وتحييد الأنفاق الدفاعية، على حد قوله..

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