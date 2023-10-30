ما الفوائد الصحية للامتنان

وُجد أن الامتنان يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، حيث لوحظ أن الأفراد الذين يمارسون الامتنان ولديهم عقلية ممتنة يكونون أكثر رضا عن حياتهم ولديهم علاقات اجتماعية قوية مع من حولهم، ويحترمون ذاتهم إلى حدٍ كبير.عُدت ممارسة الامتنان طريقة أو أداة للتعامل مع حالة القلق، حيث يحارب التفكير السلبي بمختلف أنواعه بشكل منتظم، وذلك بتوجيه الأفكار على الوقت الحالي، والعودة للحاضر من خلال التخلص من عملية التفكير السلبي بشكل تام.

وُجد أن شعورك اللحظي بالامتنان يؤدي إلى إحداث بعض التغييرات الفسيولوجية في جسمك والتي تبدأ تأثيراتها في تنشيط الجهاز العصبي اللاودي (Parasympathetic nervous system)، وهو جزء من الجهاز العصبي الذي يساعد على عملية الهضم والشعور بالراحة والاسترخاء.يُنظر للامتنان عادةً على أنه ميزة أو صفة يتمتع بها بعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة يمكن اكتساب هذه الميزة وجعلها عادةً بالنسبة لك،...تصدرت المنطقة الشرقية المناطق في متوسط إنفاق السياحة الوافدة بالليلة الواحدة، بإنفاق 403.

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