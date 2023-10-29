مانشستر سيتي يفوز على اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وافتتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة .49وأحكم هالاند قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على الترتيب.

وعزز فيل فودين تقدم مانشستر سيتي، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة 80، ليحقق انتصاره الأكبر على الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في لقاءات (الديربي) بينهما على ملعب (أولد ترافورد)، الذي استضاف اللقاء اليوم، منذ آذار/مارس 2014، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ثأر مانشستر سيتي من خسارته 1 / 2 أمام مانشستر يونايتد في آخر مواجهة بينهما جرت على نفس الملعب في كانون الثاني/يناير الماضي بالمسابقة. بهذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل خسارتين، إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير (المتصدر). headtopics.com

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي نال خسارته الخامسة هذا الموسم في المسابقة، مقابل 5 هزائم، عند 15 نقطة في المركز الثامن.

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