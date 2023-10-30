مانشستر سيتي يهين يونايتد في عقر داره وتين هاغ ينفعل على الصحفيين (فيديو)

تلقى مانشستر يونايتد خسارة بثلاثية نظيفة على ملعب"أولد ترافورد" أمام مانشستر سيتي، في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاغ مدرب اليونايتد في تصريحات صحفية عقب مباراة الأحد:"ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة، ليس لدي تعليق تجاه ذلك، ليس لدي تعليق". ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تجاهل هزيمة الديربي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في دور الـ16 من البطولة.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة". headtopics.com

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.مصر..

أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".سقوط صواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب وضواحيها (فيديو)

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القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالقنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا، مباراة مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي في الجولة اقرأ أكثر ⮕

ووكر قبل القمة: سيتي يدرك خطورة راشفورد رغم التراجعأكد كايل ووكر قائد مانشستر سيتي قبل لقاء القمة بين فريقه حامل اللقب وجاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أن مهاجم يونايتد اقرأ أكثر ⮕

هالاند يقود مان سيتي لحسم ديربي مانشسترسجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد، في قمة محتدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد. اقرأ أكثر ⮕

مان سيتي يقسو على اليونايتد بثلاثية في «البريميرليغ»كشّر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزاً كبيراً 3 - 0 على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي اقرأ أكثر ⮕

مانشستر سيتي يقسو على يونايتد بثلاثيةكشر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجلي اقرأ أكثر ⮕