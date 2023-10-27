ماليزيا تختار السلطان إبراهيم ملكاً مقبلاً

ورغم أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، فإن الملك يشرف على تعيينات مهمة مثل رئيس الوزراء وهو قائد القوات المسلحة، كما أنه يعد الرئيس الديني للمسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة.

ويتحدر إبراهيم الذي درس في الولايات المتحدة من عائلة جوهور الثرية والنافذة، وهو ضابط مدرب في الجيش والبحرية والقوات الجوية، كما تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء أنور إبراهيم وكثيرا ما يعلق على السياسة الماليزية.

وذكر المحامي نعيم بانجوتا وكيل خان أن المحكمة العليا في إسلام أباد رفضت طلب خان الإفراج عنه بكفالة وردّ القضية. وأضاف عبر منصة «إكس»: «سنطعن على ذلك». https://aawsat. headtopics.com

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الحزب الديمقراطي التقدمي «يدفع بنسق متسارع تايوان إلى وضعية حرب وعنف خطيرة»، وذلك رداً على تقارير نشرت هذا الشهر تفيد بأن تايبيه تخطط لشراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية خلال السنوات الأربع المقبلة.كما ندد بالحضور الأميركي في مياه بحر الصين الجنوبي، التي تطالب بها الصين، لكنه قال إن «قنوات الاتصال مفتوحة دائماً» بين بكين وواشنطن. headtopics.com

في حين يرى خبراء عسكريون دوليون أن «طالبان» لا تواجه في الوقت الحالي أي تهديد عسكري كبير يهدد وجودها من أي من جماعات المقاومة المسلحة التي أعلنت انطلاق عملياتها في مارس (آذار) 2022، حدث بالفعل تمرد محدود في 12 مقاطعة على الأقل، من أصل 34 في أفغانستان. وأفادت وسائل الإعلام الأفغانية بوقوع 13 هجوماً كبيراً ضد قوات «طالبان» منذ سيطرة الجماعة على كابل في أغسطس (آب) 2021.

وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي (وسط) يصل لحضور مؤتمر صحافي لتقديم تقرير الإنجازات السنوية للوزارة في كابل في 22 أغسطس 2023 (أ.ف.ب) وتعدّ «حركة التحرير الوطنية الإسلامية الأفغانية»، وهي من مجموعة البشتون الرئيسية الوحيدة. وجرى تشكيل الحركة في فبراير (شباط) 2022 بقيادة عبد المتين سليمان خيل، عضو مجموعة القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الأفغاني، رداً على مزاعم قتل «طالبان» جنوداً عسكريين سابقين. headtopics.com

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