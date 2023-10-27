ماكرون يزعم تجنب الاحتلال استهداف المدنيين في غزة ويتحدث عن 'تحالف إنساني'

فقدت 35 شخصا من مواطنيها في الهجمة الإرهابية لحركة حماس"، مشيرا إلى أن"بلاده تسعى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس الفرنسي بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء “تحالف إنساني” فيما يتعلق بغزة، بحسب تعبيره. وأوضح خلال حديثه أن"محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر"، وقال إن"قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".

كما أشار إلى أن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الواحد والعشرين على التوالي، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية. headtopics.com

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة نحو 19 ألفا آخرين بجروح مختلفة، بحسب آخر أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

ماكرون يتطلع لبناء «تحالف إنساني» لإغاثة غزةأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الجمعة)، عقب قمة أوروبية في بروكسل، أنّ فرنسا ترغب في إجلاء رعاياها في قطاع غزة «في أقرب وقت». اقرأ أكثر ⮕

وزارة الدفاع التركية: المساعدات لغزة مستمرة.. وندعو إسرائيل لوقف هجماتهاأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن أنقرة لا تزال تدعو إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين في غزة فوراً، إضافةً إلى إنشاء ممر إنساني، وقالت إن المساعدات التركية لغزة مستمرة. اقرأ أكثر ⮕

ماكرون تناسى الدعوة لهدنة ودفع باتجاه تحالف إقليمي - دولي لمحاربة «حماس»في جولته الشرق أوسطية، سعى الرئيس الفرنسي إلى التزام موقف متوازن بين الدعم لإسرائيل وحماية المدنيين في غزة، مشجعاً قيام تحالف لمحاربة «حماس». اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. سرايا القدس تقصف مدنا إسرائيلية برشقات صاروخيةبثت قناة الجزيرة مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) باتجاه تل أبيب والمدن الإسرائيلية ردا على ما وصفتها بمجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

غضب فلسطيني من ماكرون بعد حديثه عن 'تحالف دولي لمحاربة حماس'غضب فلسطيني من ماكرون بعد حديثه عن 'تحالف دولي لمحاربة حماس' اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تنفيذه توغلا بريا في قطاع غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕