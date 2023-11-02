ماكرون يبث رسالة إلى تبون بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية

وأضاف البيان:"أشار الرئيس الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة، إلى ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين. كما جدّد الرئيس الفرنسي في الأخير تهانيه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.
نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم الثلاثاء"مشاهد حية من توجيه طوربيدات"العاصف" تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى".أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.
شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".
كشف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي عن صور التقطت بالأقمار الصناعية، تشير إلى فتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها استعدادا للملء الخامس لسد النهضة.تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن"حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.
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