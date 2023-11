ماكرون يبث رسالة إلى تبون بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية

وأضاف البيان:"أشار الرئيس الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة، إلى ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين. كما جدّد الرئيس الفرنسي في الأخير تهانيه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.

نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم الثلاثاء"مشاهد حية من توجيه طوربيدات"العاصف" تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى".أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".

كشف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي عن صور التقطت بالأقمار الصناعية، تشير إلى فتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها استعدادا للملء الخامس لسد النهضة.تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن"حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة إلى القادة والجنود: 'ثمن الحرب باهظ لكنه ضروري'بعث رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء رسالة إلى قادة وجنود الجيش الإسرائيلي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: ألمانيا تطلب 'الصفح' عن الجرائم الاستعمارية في تنزانياطلبت ألمانيا الأربعاء 'الصفح' عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها الاستعمارية في تنزانيا، في إطار جهودها الرامية إلى استرجاع ذكرى هذه الفترة المظلمة من تاريخها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: ماكرون في كازاخستان من أجل اليورانيوم والكرملين يعلقوصف المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كازاخستان بأنها قضية تخص دولة كازاخستان ذات السيادة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس فرنسا ماكرون في كازاخستانوصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء 1 نوفومبر إلى كازاخستان واستقبله نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف في العاصمة أستانا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مجلس الشيوخ يطلب من بايدن توضيح العواقب الطويلة المدى للحرب في غزةوجه عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها معلومات حول تقييم واشنطن لخطط إسرائيل الطويلة المدى بشأن قطاع غزة و'النتيجة النهائية المرجوة' في القطاع.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مقاتلو 'حزب الله' اللبناني يوجهون رسالة إلى غزة: هذا بعض عزمنا خلف حدود فلسطين لاح والنصر موعدناوجه عناصر 'حزب الله' اللبناني اليوم الأربعاء رسالة إلى عناصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطيني.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕