ماكرون: فرنسا تريد إجلاءَ رعاياها من غزة 'في أقرب وقت'

أعلن الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عقب قمة أوروبية في بروكسل، أنّ فرنسا ترغب في إجلاء رعاياها في قطاع غزة 'في أقرب وقت'..

قال: 'نريد إجلاءهم في أقرب وقت. وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر. وهذا ما ترغب عدة دول أوروبية أخرى في القيام به بالتنسيق معنا'.

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