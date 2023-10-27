ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدميخطط الملياردير"إيلون ماسك" لتطوير شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى الحد الذي يجعل منها منصة المعاملات المالية التي يلجأ إليها المستخدمون طوال حياتهم.

يخطط الملياردير"إيلون ماسك" لتطوير شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى الحد الذي يجعل منها منصة المعاملات المالية التي يلجأ إليها المستخدمون طوال حياتهم.وأخبر"ماسك" موظفيه، أن الخطة تهدف إلى طرح ميزة جديدة في عام 2024، والتي قالت الرئيسة التنفيذية"ليندا ياكارينو" إنها"فرصة كاملة" في العام المقبل، وبحسب تقرير لموقع"ذا فيرج".

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