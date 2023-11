ماسك: الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً» على البشرية

ورداً على سؤال من «سكاي نيوز» في القمة عما إذا كان لا يزال يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل «تهديداً للإنسانية»، أجاب «إنه خطر». وقد حصلت الصفقة على اسمها من بلتشلي بارك، موطن خبراء فك رموز الحرب العالمية الثانية في بريطانيا، حيث انطلقت القمة التي تستمر يومين، أمس (الأربعاء).

وفي حديثه في القمة، أشار ماسك إلى أنه يفضل «حكم طرف ثالث» لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي. وقال: «ليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كان بإمكاننا التحكم في شيء كهذا (الذكاء الاصطناعي)... لكنني أعتقد أنه يمكننا أن نطمح إلى توجيهه في اتجاه مفيد للإنسانية».اختتام اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

إلا أن نتائج دراسة نشرتها، دورية «ذا لانسيت» يوم الثلاثاء، بيّنت أن باحثين في ألمانيا تمكنوا من تطوير أداة تشخيصية تكشف عن وجود المرض عن طريق استخدام عينة دم تؤخذ من طرف إصبع الطفل لتحديد ما إذا كان مصاباً بالمرض أم لا.

وأضافت عبر موقع الجامعة: «مقارنةً بتحاليل البلغم، حدّد الاختبار الجديد ما يقرب من 60 في المائة من الأطفال المصابين بالسُّل، بنسبة بلغت 90 في المائة، وهذا يجعل الاختبار مشابهاً أو أفضل من جميع الاختبارات الأخرى التي تعمل مع المؤشرات الحيوية». وأوضحت أن تحليل البلغم يعد المرجع دائماً لأنه يعطي النتائج الأكثر استقراراً، لكن ظهور نتائجه يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع.

وبعد الإعلان في فينيسيا هذا العام عن المعماريين المكلفين بتصميم متحف الفن المعاصر ومتحف البخور، ننتظر بصبر نافد أي أخبار عن تطور العمل في المتحفين. لم يدم صبري طويلا لأتعرف أكثر على ما يجري حاليا وراء الكواليس خاصة بالنسبة إلى متحف الفن المعاصر المرتقب.

