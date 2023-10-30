ماذا يعني توغل الجيش الإسرائيلي حتى شارع صلاح الدين الحيوي بغزة؟

- "لا يوجد أي تقدم برّي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرّافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة بلدة جحر الديك"، وفق حكومة غزةأثار توغل آليات عسكرية إسرائيلية إلى عمق 3 كيلومترات داخل الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولا إلى شارع صلاح الدين على تخوم مدينة غزة ضجة إعلامية وتساؤلات حول كيفية وصول هذه القوات إلى منطقة متقدمة بالقطاع.
وأضاف:"لا يوجد أي تقدم برّي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرّافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة بلدة جحر الديك".
وتندلع اشتباكات حاليا بين عناصر من كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة"حماس" والقوات الإسرائيلية التي تواصل تواجدها بالأراضي الزراعية شرقي القطاع، حسب بيانات صادرة عن"القسام".بدأت تطورات الأحداث تدريجيا منذ أيام حيث واصلت المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية قصف منطقة التوغل بكثافة ضمن سياسة"الأرض المحروقة". headtopics.com
وحصلت المنطقة على هذه التسمية نظرا لكونها أراض زراعية مفتوحة علاوة على أنها تعد أقرب نقطة بين شارع صلاح الدين والحدود الشرقية للقطاع وبالتالي فإن حركة المسلحين الفلسطينيين فيها تكون مكشوفة ومحدودة. بعد وصولها تمركزت الدبابات الإسرائيلية على شارع صلاح الدين في نقطة متاخمة لحدود مدينة غزة ولكنها لم تمكث هناك إلا نحو ساعة واحدة فقط قبل أن تتراجع، حسب شهود عيان والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وقالت في بيان وصل الأناضول نسخة منه:"كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105".