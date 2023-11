مات على سريره قبل 20 عاماً ولم يفتقده أحد !

عُثر على بقايا جثة رجل داخل منزل مغلق في منطقة كورك في إيرلندا، بعد موته على سريره منذ 20 عاماً، وظلت جثة تيم أوسوليفان في منزله عقدين دون أن يكتشفه أحد، حتى تحول إلى هيكل عظمي، واكتشفه أحد موظفي المجلس الذين دخلوا العقار، بعد بلاغات عن انتشار الحشرات في المنزل.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: «القسام» تعلن القضاء على قوة إسرائيلية في كمين ببيت حانون«كتائب القسام» تعلن القضاء على قوة إسرائيلية في كمين داخل أحد المباني في بيت حانون.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حساب النصر يسخر من قرار تحكيمي احتُسب ضد رونالدو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحساب النصر يسخر من قرار تحكيمي احتُسب ضد رونالدو واحتسب الحكم التشيلي بيرو مازا مخالفة التسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد احتكاكاته مع أحد

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: القدس.. مرضى غزة يتطلعون للعودة إلى ديارهم رغم الحربالمرضى وصلوا مستشفى المقاصد بالقدس قبل الحرب، وباتوا غير قادرين على العودة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: السلطات العراقية تضبط متهمَين طلبا 70 مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز طحين (فيديو)تمكنت مديرية تحقيق الهيئة في بغداد من الإيقاع بمعقبين اثنين متلبسين بتسلم مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار، مقابل إحالة أحد عقود وزارة التجارة، لتجهيز إحدى المواد الغذائية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: ضربة إسرائيلية على أكبر مخيم للاجئين في غزة.. وشاهد عيان: 'كأنها نهاية العالم'زعم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اغتال قائدًا كبيرًا في حركة حماس – الذي قال إنه كان أحد قادة هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل – في غارة على مخيم جباليا للاجئين.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تغريم زفيريف ماليا بتهمة الاعتداء على امرأةغُرّم نجم كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف 475 ألف دولار أميركي من قبل محكمة ألمانية على خلفية مزاعم عن اعتدائه على امرأة في مايو (أيار) 2020.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕