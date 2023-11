ماتياس هو الكل في الكل!

• من منح ماتياس كل هذه الحقوق التي أعفى من خلالها يوسف عنبر وأقال نايف القاضي وفرض علينا أدميرال وترك منصب المدير التنفيذي شاغراً حتى الان؟ • ماتياس ليس مجرد مدرب بل هو أكثر من ذلك، لأسباب معنية بخلل مركب في الإدارة التي لا نعلم أين حدود صلاحياتها.

• خرج الأهلي من كأس الملك ولا عيب أن يخرج، لكن العيب أن يخرج بتلك الصورة السيئة، وإنْ قلت القبيحة أخاف أن تحتج عليَّ اللغة! • ماتياس في ظل عمله الشاق إدارياً وتنفيذياً ونفسياً وفنياً أُرهق، وانعكس هذا الإرهاق على عمله الأساسي مدرباً، بل إن هذه الصلاحيات أعطته حق أن يعبث كيفما يشاء. وفي نهاية الأمر.. صعب أن يحاسب الرئيس ماتياس المدرب ماتياس!

• انظروا حولكم في كل الأندية لتعرفوا حقيقة مدرب مسيطر، ولا أشك أن سبب هذه السيطرة عدم تناغم العمل الإداري في الأهلي.

