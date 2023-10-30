مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.5% اليوم الإثنين

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 10535 نقطة، وبتداولات بلغت 4.905 مليار ريال.ارتفعت أسهم 156 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصناعات الكهربائية، وملاذ للتأمين، وكابلات الرياض، وإم آي إس، ومرافق الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ومبكو، والأسماك، وصناعة الورق، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.5% عند 22490 نقطة، وبتداولات بلغت 15.458 مليون ريال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الأحدمؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الأحد اقرأ أكثر ⮕

سوق الأسهم السعودية ينهي تداولاته كاسبا 53 نقطةأغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 53 نقطة عند مستوى 10535 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64... اقرأ أكثر ⮕

18 صفقة خاصة في 'تاسي' على 'التعاونية' بقيمة 321 مليون ريالشهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة 'تاسي' في تعاملات اليوم، إجراء 18 صفقة خاصة بقيمة 321.2 مليون ريال على 2. اقرأ أكثر ⮕

سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضرأغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 73 نقطة عند مستوى 10482 نقطة وبتداولات بلغت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 126 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة... اقرأ أكثر ⮕

«الإحصاء»: 37.5% من سكان السعودية البالغين لديهم تأمين صحي.. والأطفال 19.5%أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الاثنين)، عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في السعودية، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية اقرأ أكثر ⮕

أمطار خفيفة على الشرقية والرياض.. طقس المملكة اليومحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين على مناطق المملكة اقرأ أكثر ⮕